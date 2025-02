Formiche.net - Ecco quanto ci costerà la politica green europea. Scrive Pedrizzi

Continuano ad arrivare previsioni per nulla rassicuranti circa la spesa che dovranno sostenere le famiglie italiane per ristrutturare la propria casa secondo la direttiva. L’ultimo report S&P Global Ratings, dedicato al settore immobiliare residenziale europeo, con particolare riferimento ai costi della decarbonizzazione, con un sondaggio cui hanno partecipato 20 società immobiliari residenziali europee, ha valutato che per un appartamento di 80/100 metri quadri, per adempiere agli obblighi della direttiva, le ristrutturazioni potrebbero costare sino a 50mila euro. A questi costi si devono aggiungere le varie tasse e tutti i costi operativi per il riscaldamento e l’elettricità.Poiché la Commissioneha indicato che gli edifici esistenti dovrebbero essere ristrutturati per il 2-5% annuo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, secondo un’analisi di Bruegel, si stima una spesa aggiuntiva di 76 miliardi di euro all’anno per le ristrutturazioni degli edifici residenziali entro il 2030.