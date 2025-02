Tuttivip.it - “Ecco perché sono dovuta uscire”. Colpo di scena al Grande Fratello, Stefania Orlando rompe il silenzio e rientra

Nel pomeriggio del 25 febbraio 2025,è tornata nella casa deldopo un’assenza temporanea per motivi personali. La conferma è arrivata tramite una storia sul suo profilo Instagram ufficiale, dove il suo staff ha rassicurato i fan: “Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e di interesse: il gioco continua!”In precedenza, la produzione del programma aveva comunicato l’uscita momentanea didalla casa, senza fornire dettagli specifici per rispettare la sua privacy. Il comunicato ufficiale recitava: “, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di.”Il ritorno dinel reality condotto da Alfonso Signorini è stato accolto con entusiasmo dai suoi numerosi sostenitori, che avevano espresso preoccupazione durante la sua breve assenza.