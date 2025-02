Quotidiano.net - Ecco perché in questi giorni... "ogni scherzo vale"

Con il detto "A Carne" ben si coglie l'essenza di un periodo in cui le regole vengono temporaneamente sospese, permettendo a tutti di divertirsi e di esprimersi liberamente, ma a cosa si deve questa espressione? Con il viso coperto, celato da una maschera, in modo tale che nessuno potesse farsi riconoscere dagli altri, si poteva essere chiunque si volesse: un modo alquanto bizzarro ma decisamente funzionale per livellare quelle differenze decise dalla sorte e, almeno per un giorno, abbandonarsi alle proprie più segrete e intime follie! Edda qui trarre origine il proverbio più noto di questo periodo. Sappiamo che le maschere, vere protagoniste del Carne, ci permettono di nascondere le nostre identità, liberandoci dalle pressioni quotidiane e, come noi, lo sapevano bene anche Greci e Romani che, in occasione dei riti dionisiaci e dei saturnali, solevano indossarne, ciò permetteva a chiunque, persino servi e schiavi, anche solo per poche ore, di essere un’altra persona e di appartenente a un altro stato sociale.