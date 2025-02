Tuttivip.it - “Ecco perché Helena non è finalista”. Grande Fratello, la scoperta stordisce il pubblico: cosa c’è dietro e che succede ora

La serata di ieri alha riservato un colpo di scena inatteso: l’elezione della primadonna ha sovvertito ogni previsione. Dopo un meccanismo che ha visto prima le preferenze espresse dagli uomini della casa e poi una catena di scelte tra le concorrenti, il televoto ha messo in sfida quattro concorrenti di spicco:Prestes, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi.Con un risultato che ha lasciato molti a bocca aperta, è stata proprio Jessica Morlacchi a trionfare con il 57,18% delle preferenze, mentresi è fermata al 39,81%. Un risultato che ha fatto discutere e che porta alla luce un problema ormai evidente per il reality.Come può essere accaduto che, in grado di conquistare il 61% dei voti in un televoto precedente per rientrare nella casa, sia ora stata battuta da Jessica, che in quell’occasione si era fermata al 16%? Per chi segue con attenzione i dibattiti su Twitter, la risposta è chiara: le dinamiche dei fandom hanno avuto un ruolo cruciale.