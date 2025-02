Tuttivip.it - “Ecco perché è uscita”. Grande Fratello, cosa emerge dopo l’abbandono improvviso di Stefania Orlando

Questa mattina, 25 febbraio,ha temporaneamente abbandonato la casa delper motivi personali. L’annuncio è stato diffuso attraverso un breve comunicato sui profili social ufficiali del programma di Canale 5, informando il pubblico dell’assenza momentanea della conduttrice e showgirl.La notizia ha sorpreso i numerosi fan del reality, poiché fino alla serata precedenteera presente in casa e aveva partecipato alla puntata serale trasmessa su Canale 5, durante la quale era stata protagonista per il suo flirt con l’attore Iago Garcia.Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni che hanno portatoa lasciare temporaneamente la casa. Il comunicato ufficiale parla di un’momentanea dal gioco e non definitiva, lasciando intendere che la showgirl potrebbe fare ritorno una volta risolte le questioni personali.