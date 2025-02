Ecco le prime concorrenti Isola dei Famosi i nomi bomba dopo la nuova conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

dei2025, fuori idei primi naufraghi, anzi, dellenaufraghe. Proprio in questi giorni si è saputo chi, con ogni probabilità, condurrà laedizione del reality. E no, non saranno né Ilary Blasi né tantomeno Diletta Leotta, entrambe citate più volte nelle scorse settimane. Sarà, anche se la certezza ancora non c’è, Veronica Gentili a prendere il posto di Vladimir Luxuria.Per la giornalista si tratterebbe di una sfida piuttosto stimolantela conduzione de “Le Iene“, anche se ci sono pareri contrastanti. Mentre i dirigenti Mediaset sembrano convinti di dare a lei il timone dell’, Banijay nutre dei dubbi sulla scelta. A dare la notizia è Giuseppe Candela su Dagospia, mentre nelle stesse ore arrivano indiscrezioni interessanti sul nuovo cast.Leggi anche: “Né Ilary, né Vladimir”.