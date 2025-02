Ilfattoquotidiano.it - “Ecco il mio cornuto preferito”: a Temptation Island Montoya faccia a faccia con l’amante della fidanzata che lo deride

Nuovo capitolo nella saga die Anita, protagonisti assoluti de La Isla de Las Tentaciones 8. Nell’anteprimanuova puntata in onda si vede untra il giovane e Manuel, il tentatore con cui la donzella ha avuto più di un rapporto sessuale. Un falò di confronto inusuale, almeno per la versione italiana di, con i due rivali uno davanti all’altro. Nella clip diffusa sui social il tentatore si fa beffe di: “qui il mio, come stai?”, e il ragazzo lo prende a sua volta in giro mimando un atto sessuale (chiaro riferimento ai rapporti con Anita consumati all’interno del villaggio).Solo pochi giorni fa, vedendo ancora una volta la(a questo punto ex?) fare sesso con Manuel,era dapprima scoppiato a piangere per poi spiegare: “Non voglio stare con lei, mi disgusta.