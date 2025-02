Gamberorosso.it - Ecco come si diventa il miglior bar del mondo

Aperto nel 2021, l'Handshake è ilbar alsecondo la 50 Best Bar. La sua genesi è strettamente collegata a questo premio: nel 2018 Marcos Di Battista chiede a Rodrigo Urraca cosa si prova a vincere un premio del genere. Urraca non ne ha idea, e allora Di Battista lancia la proposta: «E se facessimo un bar?». Il progetto si è concretizzato qualche tempo dopo, insieme a Eric Van Bik.Partono in 5 persone, ma il team cresce in breve tempo con una squadra in cui tutti ruotano nelle varie posizioni, garantendo che nessuno diventi indispensabile in un solo settore. Ma a caratterizzare il progetto c'è anche l'attenzione alla sostenibilità, sociale, economica ed ecologica. Handshake garantisce salari equi, buone condizioni di lavoro, parità di genere, si impegnano a ridurre l'impronta di carbonio e a generare un impatto positivo sul territorio.