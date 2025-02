Liberoquotidiano.it - "Ecco come mi ha aiutato": la clamorosa rivelazione di Alexandre Muller su Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una delle sorprese in questo avvio di stagione tennistica si chiama, che, dopo essere entrato in top-100 nell'aprile 2023 dopo la finale a Marrakech, ha ora alzando il suo primo trofeo del Tour. La vittoria è arrivata a Hong Kong, vincendo i cinque match (compresa la finale) vinti sempre rimontando un set di svantaggio,nessun altro aveva mai fatto. Una bella notizia per un tennista che è sempre costretto a vivere con la malattia di Crohn, un'infiammazione cronica dell'intestino con sintomi che possono arrivare anche a essere invalidanti,lui stesso ha avuto occasione di spiegare in un'intervista. Nell'Atp 500 di Rio de Janeiro, poi,è arrivato fino alla finale, perdendola domenica contro l'argentino Sebastian Baez, numero 56 del ranking. Comunque un bel cammino e punti in più per salire il ranking Atp.