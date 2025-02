Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Pasqualini: "Sangiustese, con l’Urbania pari giusto»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Alla fine è buono il punto contro". Lorenzo, giocatore della, commenta il pareggio nel match di domenica. "Per noi – ricorda - è stato un primo tempo di sofferenza, mentre nella ripresa, dopo il loro pareggio, siamo andati meglio prendendo la gara in mano. Alla fine il pareggio ci allontana dai playoff, ma va accettato perchénel complesso". L’esperto giocatore parla dell’avversaria pesarese. "È una formazione forte – spiega – che ha vinto anche la fase regionale di Coppa Italia di, quindi ci attendeva una gara difficile come del resto lo sono tutte. Sarebbe stato necessario vincere per mantenersi agganciati al treno dei playoff, ma ci sono ancora sette gare e noi avremo diversi scontri diretti in casa. Ce la giocheremo fino alla fine". Il Fano non si è presentato a Matelica e il suo addio può creare qualche problema.