Eccellenza. Il Sansepolcro anticipa al sabato con il Pontevalleceppi in attesa della Coppa Italia

Dopo la sosta dell’altro ieri, il campionato delriprenderà die non di domenica. È infatti ufficiale dalla tarda mattinata di ieri: la partita interna fra i bianconeri e il, valevole per 23esima giornata dell’umbra, è statata di quasi 24 ore e si disputerà pertantoprossimo, 1° marzo, sul rettangolo del Buitoni con inizio alle 15.15. Motivo? Prendersi semplicemente un giorno in più di recupero, in vista del matchdi categoria - andata dei quarti di finalefase nazionale – che mercoledì 5 marzo vedrà di scena la squadra di Antonio Armillei contro la Sestese allo stadio "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino. A sei giornate dal termine dell’toscana, i rossoblù allenati da Fabrizio Polloni (che militano nel girone A) hanno 16 lunghezze di ritardo dalla capolista Camaiore e domenica prossima c’è proprio Camaiore-Sestese; anche un pareggio sarà sufficiente alla formazioneVersilia per tornare in Serie D.