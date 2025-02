Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il pareggio sul campo della capolista Coriano evoca rimpianti. Secchieroli: "Peccato non aver giocato così più spesso». Che bel Sant’Agostino: "La migliore stagionale»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tropicalcon le polveri bagnate con il, Barbatosta fermato dal palo e da una super parata di Costantino. Per effetto di questo risultato la formazione riminese viene agganciata in vetta alla classifica dal Mezzolara, vittorioso 6-2 suldel fanalino di coda Granamica. Sono stati attimi di paura per i ragazzi di mister Biagi. L’ultima occasione del match è ancora di marca Tropical, conclusione da fuori area da parte di Prasso, esattamente al 41’ del secondo tempo. Costantino è ancora una volta pronto e riesce a mandare in angolo. Poi più nulla, la partita si chiude a reti inviolate, con la formazione delche può considerarsi soddisfatto per un punto d’oro in casa. A dire il vero il direttore sportivo Marcovede il bicchiere mezzo vuoto.