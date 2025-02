Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Fano non si presenta, allenamento per il Matelica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Niente gara interna conper il, ma non è stato un giorno di riposo, perché il gruppo si è allenato agli ordini di Ettore Ionni e del suo staff. Poi, ieri c’è stato il solito lunedì di riposo e oggi riprenderanno le consuete sedute settimanali. "Dispiace per la rinuncia del, noi eravamo pronti – dice il diesse biancorosso Lorenzo Falcioni –, il tecnico e i ragazzi avevano preparato bene la partita in settimana. Sono situazioni spiacevoli.". Poi, dando uno sguardo al regolamento, il 3-0 "a tavolino" che verrà assegnato aldal giudice sportivo ha tutto il sapore della classica "vittoria di Pirro", dal momento cherinuncerà anche alle prossime due sfide e, di conseguenza, verrà estromesso dal campionato. "Se così fosse, la classifica verrà modificata creando situazioni diverse per tante squadre", sottolinea – a tal proposito – lo stesso Falcioni.