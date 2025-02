Ilfoglio.it - È vero che l’università italiana non è libera, ma non per le ragioni che dice Montanari

Leggi su Ilfoglio.it

Un edificio in rovina si presta a qualsiasi uso: immobile in svendita, sito turistico, simbolo di decadenza o spunto per un recupero urbano. Lo stesso vale per, in condizioni tutt’altro che floride. Leggendo l’opuscolouniversità (Einaudi) del meraviglioso rettore Tomaso, pare debba diventare una palestra di opposizione politica. Il chiodo fisso del meraviglioso è il governo neofascista di Giorgia Meloni, pronto a sfasciare l’antifascista università di Siena e le altre. Teme che sua Eccellenza la premier voglia mettere in riga lui e i liberi e forti come lui. Con insistenza evoca lo spettro del giuramento di fedeltà al regime, centodue anni fa. Un suggerimento: nella prossima edizione aggiunga che gli astronomi impegnati in dibattiti su materia oscura e onde gravitazionali rischiano la scomunica per aver difeso il modello eliocentrico.