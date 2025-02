Bergamonews.it - È un derby da botta e risposta: Atalanta Under 23-AlbinoLeffe finisce 1-1

Caravaggio. Si chiude con un proverbialela sfida tra23 e. L’approccio migliore è quello dei nerazzurri con Navarro e Vlahovic che testano subito i riflessi di Marietta che risponde presente. L’però colpisce al primo affondo e lo fa con la sua stella: al 21?, infatti, è Zoma a sbloccare il risultato. Prima dell’intervallo l’23 nerazzurra acciuffa il pari: scarico di Lonardo per Vavassori che trova il piazzato vincerete per ristabilire l’equilibrio.Nella seconda frazione di gioco parte meglio la formazione nerazzurra: il colpo di testa di Obric non va a bersaglio, mentre i tentativi di Bergonzi e Vlahovic vengono stoppati dal solito Marietta. Nel finale il colpaccio lo sfiorano i seriani: il colpo di testa di Boloca impegna Vismara che si rifugia in corner.