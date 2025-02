Liberoquotidiano.it - "È triste vedere questa cosa": Jannik Sinner, il coach di Dimitrov travolge il mondo del tennis

Dalla parte di, nel caso Clostebol che ha portato al patteggiamento del 23enne pusterese, c'è anche Daniel Vallverdu, attuale allenatore di Grigorcon un passato nel box di Andy Murray e Tomas Berdych. Andando contro ai pensieri di diversi protagonisti delcome Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, o come anche Novak Djokovic che, nonostante creda nell'innocenza del numero uno al, ha sollevato qualche dubbio sulla modalità del patteggiamento. "Dopo essermi preso qualche giorno per digerire la reazione deldelin merito allla sospensione di— ha scritto sui suoi social Vallverdu — vorrei dire che sono rattristato dalla mancanza di solidarierà. La maggior parte non si concentra sui fatti del caso. I veri perdenti qui sonoe il”. E ancora: “Dovremmo concentrarci sui processi e sulle regole delle agenzie antidoping piuttosto che sul giocatore che ne è vittima, che chiaramente non ha avuto alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni, zero — ha concluso Vallverdu — Conoscoda quando ha 14 anni e mi sento totalmente sicuro nel dire che non è assolutamente colpevole".