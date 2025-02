Secoloditalia.it - E Schlein restò sola. Dopo il tonfo di Scholz e l’addio di Biden non ha più amici fuori casa

Il voto in Germania con ilstorico dei socialdemocratici è un nuovo motivo di depressione per Ellysempre più ita nello scenario internazionale e pressata dentro. Non a caso la segretaria dem continua con la politica dello struzzo, glissare sui temi caldi dell’agenda politica europea e attaccare la premier Meloni. Anche ieri si è concessa la dose quotidiana di insulti al governo spaziando dalla mafia alle bollette ma glissando attentamente sul tema del giorno. Non si vede. Nel terzo anniversario dell’invasione russaè invisibile. Non ha preso parte alla piazza romana a sostegno dell’Ucraina, non si è vista a Kiev dove ieri erano presenti tutti o principali rappresentanti della sinistra europea e atlantica. Neppure una delegazione dem per certificare l’esistenza in vita, ma è inevitabile visto che il Nazareno non ha un barlume di strategia e la segretaria non ha ancora deciso da che parte stare.