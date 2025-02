Gamberorosso.it - È morto "Fiore", il barista di Milano che non voleva piacere a tutti

Non c’è musica, non ci sono televisori accesi, non c’è nemmeno la radio. E’ questo il fascino pre-moderno della Belle Aurore, il bar milanese in zona Città Studi che in quasi quarant’anni di storia si è conquistato una certa sua fama tra i milanesi che rifuggono le mode ma non l’eleganza, che amano le persone ma non la gente, che amano l’aperitivo ma non l’apericena. Anima di questo luogo era fino a venerdì scorsonzo Corona, per”,all’età di 74 anni per una polmonite con complicazioni che lo ha ghermito mentre era reduce da un’operazione al cuore. La notizia ci ha messo qualche giorno a circolare ma quando si è sparsa ha dato un vero dolore a centinaia di milanesi, che hanno pensato di dover condividere un flusso di ricordi, di rimpianti, qualcuno si è spunto in via Abamonti per portare undavanti all’insegna abbassata.