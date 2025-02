Lapresse.it - È morto Clint Hill, l’agente del Secret Service che tentò di salvare Kennedy: aveva 93 anni

Si è spento a 93delamericano che saltò sul retro della limousine presidenziale di John F., quando venne assassinato a Dallas il 22 novembre del 1963, nel vano tentativo diil presidente Usa dai proiettili.si è spento venerdì nella sua casa di Belvedere, in California. A darne notizia è stata la sua casa editrice, Gallery Books. La causa della morte non è stata resa nota. Sebbene pochi conoscano il suo nome, le immagini di, catturate all’epoca da Abraham Zapruder nel filmato amatoriale dell’assassinio, sono rimaste nella memoria di milioni di persone.ricevette una decorazione dele venne promosso per le sue azioni quel giorno, ma per decenni si è incolpato della morte di, dicendo che nonreagito abbastanza rapidamente e che avrebbe volentieri dato la sua vita perquella del presidente.