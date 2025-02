Quotidiano.net - E’ il giorno di Santanchè alla Camera, oggi il voto di sfiducia. Lei: “No all’ergastolo mediatico”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 febbraio 2025 – E’ ildi Daniela. Nel pomeriggio è in calendario ildell’Aula sulla mozione dipresentata contro la ministra del Turismo dopo il rinvio a giudizio nel caso Visibilia. In mattinata all’ordine delc’era un’altra mozione di, stavolta contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, contestato da tutte le opposizioni (tranne Azione) per il rimpatrio del carceriere libico Almasri. Su Nordio però era in programma solo la discussione generale mentre ilsullasi terrà nei prossimi giorni. La maggioranza ha replicato lo stesso schema della discussione generale sulla: nessun intervento, neanche quello del diretto interessato. "Risponderò – ha dettoNordio ai cronisti uscendo da Montecitorio – .