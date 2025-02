Ilprimatonazionale.it - E Berizzi scoprì gli Insedia: “Chi guadagna da ‘sta storia?”

Roma, 25 feb – Nel corso della partita Roma-Monza, vinta dalla squadra giallorossa per 4 a 0, la Curva Sud ha esposto un grande striscione dedicato a “Paoletto” che riporta una frase di una vecchia canzone: “Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!“. Ci ha pensatoa fare luce sul mistero!scopre Er CammerataUno striscione che non poteva sfuggire all’irreprensibile Paolo, che una volta googlata la frase ha scoperto il misfatto: viene dalla canzone “Er Cammerata” degli(Innato Senso di Allergia), storico gruppo romano di musica alternativa. Un brano del 2007 che non è certo imputabile di apologia di Fascismo: è una canzone che parla di una politica fatta di legami forti; di un mondo che non viene dai salotti ma segue le regole dalla strada e dai gradoni di uno stadio; della pazza gioia di essere un noi contro tutti.