Ilfattoquotidiano.it - “È atroce e angosciante. Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita”: il duro sfogo di Morgan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 14 marzo è una data importante pere per la cantautrice Angelica che lo ha accusato di stalking. La causa è stata raccontata con dovizia di particolari da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. Il Tribunale di Lecco ha accolto la richiesta del musicista di essere ammesso alla giustizia riparativa. La procedura, complementare al processo, prevede un incontro per la risoluzione del conflitto trae Angelica Schiatti, alla presenza di un mediatore, dopo un percorso di lavoro individuale con degli specialisti per Castoldi. Una decisione che potrebbe comportare una riduzione della pena.Il turbinio delle notizie e delle polemiche ha comportato anche la rescissione del contratto con Warner Music Italia, appena firmato. Nell’attesa il cantautore si è lamentato sui social “Mila, ciòla“.