Notizie.com - E anche il bonus pneumatici non esiste: ce lo conferma il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Nei giorni scorsi abbiamo analizzato il caso delo super110 “destinato” all’acquisto di veicoli.Eilnon: ce loile delin(CANVA FOTO) – Notizie.comIn queste ore, però, gli utenti del web si sono trovati a fare i conti con la notizia di una nuova presunta agevolazione, stavolta dedicata all’acquisto di.Su diversi siti internet ilha avuto molto spazio, con tanto di cifre (fino a 200 euro), tempistiche (entro 60 giorni) e modalità per accedervi non meglio specificate. Il tutto è basato sul fatto che, com’è normale che sia, tutti siamo alla ricerca di agevolazioni. Nella speranza che il governo se ne occupi.Abbiamo interpellato ile delin(Mimit)in questa occasione, però, come già accaduto per il “super110 di Meloni per l’auto nuova”, non c’è niente di vero.