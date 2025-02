Duran Red Card Appeal a Saudi FA Compila Errori dell’arbitro – Rapporto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 01:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Al-Nassr spera di dimezzare la sospensione di Jhonper il suo licenziamento contro al-Ettifaq dopo aver inviato alla Federazione calcisticata una “raccolta di” fatta dall’arbitro che lo ha ordinato di accendere, secondo un.L’attaccante, che ha segnato quattro gol in quattro partite in tutte le competizioni da quando ha lasciato l’Aston Villa per £ 65 milioni a gennaio, ha ricevuto un cartellino rosso al 90 ° minuto della sconfitta in casa per 3-2 di Al-Nassr venerdì per aver toccato Abdulelah al-Malki sulla testa.Al-Nassr ha inviato un’analisi dettagliata delle decisioni di Russe Arbitro Kirill Levnikov alla Commissione disciplinare dellata Pro League, ha detto Infobae argentino Infobae, citando Al Riyadiyah, comprese le affermazioni che il primo obiettivo di al-Ettifaq è stato il fuoristrada e una possibile penalità in ritardo avrebbe dovuto essere premiato Per un fallo su Abdulmajeed al-Sulayhem.