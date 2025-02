Screenworld.it - Dungeons & Dragons: ecco quando arrivano in Italia i nuovi manuali (non manca molto)

Gli appassionatini dinon dovranno aspettare ancora a lungo per mettere le mani suidel giocatore e del master dell’edizione 2024. Dopo il lancio in lingua inglese, Wizards of the Coast ha finalmente annunciato le date di uscita delle versioni tradotte. Il Manuale del Giocatore arriverà l’8 maggio 2025, seguito dalla Guida del Dungeon Master il 26 giugno. Infine, il Manuale dei Mostri verrà pubblicato a settembre, completando la sacra triade di testi fondamentali per il gioco di ruolo più celebre al mondo.Inizialmente previsto per marzo, il Manuale del Giocatore ha subito uno slittamento di due mesi a causa di problemi produttivi imprevisti. Fortunatamente, questi ritardi non hanno influito sugli altri, che usciranno regolarmente secondo il calendario stabilito.