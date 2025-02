Ravennatoday.it - Due serate all'insegna del cinema in lingua originale e del regista David Lynch

Due film in versionesottotitolata in italiano sono in programma martedì 25 e mercoledì 26 febbraio per la stagione diPalazzo Vecchio a Bagnacavallo.Martedì 25 verrà proiettato “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol, commedia drammatica francese che ha ottenuto grande.