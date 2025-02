Abruzzo24ore.tv - Due minorenni arrestati per aggressione e minacce a un coetaneo

L'Aquila - Nel comune di Carsoli, due adolescenti sono statiper aver perseguitato e aggredito un 17enne, costringendolo a modificare le proprie abitudini quotidiane. A Carsoli, due ragazzi di 16 e 17 anni sono statidai Carabinieri con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali gravi nei confronti di un. Il più giovane dei due dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per idell'Aquila. La vicenda ha avuto inizio tra settembre e ottobre, quando un 17enne è stato avvicinato ripetutamente dai due, che lo hanno minacciato di morte, accusandolo di aver diffuso voci negative sul loro conto. Nonostante un tentativo di mediazione da parte della madre della vittima, le intimidazioni sono proseguite, culminando in un'fisica: il giovane è stato colpito con pugni al volto, riportando la frattura del naso e la scheggiatura.