Ilrestodelcarlino.it - "Due corsi attivati a scuola su affettività e sessualità"

La nostraha attivato quest’anno due distintidi educazione all’e alla: uno per le classi seconde, con la dottoressa Renata Bastiani, ed uno per le terze, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Asur Marche. Proprio relativamente a quest’ultimo, venerdì 21 febbraio abbiamo incontrato Valeria e Sonia, due esperte rispettivamente in psicologia e ostetricia che hanno parlato di. L’argomento ha suscitato curiosità ma anche chiacchiericcio. Ammetto che anch’io all’inizio ero un po’ imbarazzata, ma poi mi sono sentita a mio agio e ho colto l’occasione per chiarire tutti quei dubbi che avevo riguardo la pubertà e i vari cambiamenti che comporta su noi adolescenti. Per prima cosa, abbiamo ragionato e riflettuto su quello che ci veniva in mente pensando a due parole: amore e sesso.