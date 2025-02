Thesocialpost.it - Droga in carcere, maxi operazione dei carabinieri: più di cento indagati

Dalle prime ore del mattino di martedì 25 febbraio, idel Comando Provinciale di Torino e il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria stanno conducendo una vastanelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona, Imperia e Modena.Leggi anche: Follia in Italia: aggredito, finisce in ospedale. Una volta fuori viene picchiato ancoraL’, coordinata dalla Procura di Torino, prevede l’esecuzione di decreti di perquisizione sia in abitazioni private che all’interno di istituti di pena. Secondo le prime informazioni, l’inchiesta coinvolge oltre 100 persone indiziate per traffico di stupefacenti e altri reati commessi all’interno delle carceri.Le autorità stanno approfondendo il presunto sistema illecito che avrebbe permesso l’introduzione e la circolazione diall’interno delle strutture detentive.