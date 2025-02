Ilrestodelcarlino.it - Droga e sicurezza: controlli a tappeto nel Ferrarese

Ferrara, 25 febbraio 2025 – Sul territorio comunale proseguono idelle forze dell’ordine nel forese. Tutto ciò in ottemperanza degli indirizzi strategici elaborati in Prefettura di Ferrara, in occasione dei recenti comitati per l’ordine e lapubblica, è scattato nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia. Questo con un particolare riferimento ainei territori delle frazioni cittadine, specificamente nelle zone di Pontelagoscuro e Cassana, finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sullaurbana, sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato.