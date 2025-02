Dayitalianews.com - Drammatico investimento oggi pomeriggio: sull’asfalto rimane il corpo senza vita di una ragazza di soli 20 anni, travolta da un’auto nei pressi di un semaforo lungo via Laurentina, a Roma

Unincidente stradale ha scosso la capitale neldi, intorno alle ore 15:00,via, in prossimità del centro commerciale Maximo. Una giovane di circa 20è statadaneidi une, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare.Tentativi di soccorso vani: la giovane è morta sul postoSubito dopo l’impatto, sono stati allertati i sanitari del 118, che si sono precipitati sul luogo dell’incidente nel tentativo di rianimare la. Purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi, e la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.Il traffico sullaè stato immediatamente rallentato per consentire le operazioni di emergenza, con diverse pattuglie della Polizia Locale diCapitale impegnate nei rilievi del caso e nella gestione della circolazione.