Thesocialpost.it - Dramma in vacanza, 30enne infettata in dal verme del polmone del ratto: di cosa si tratta

Leggi su Thesocialpost.it

Tutto è iniziato con mal di testa, stanchezza e bruciore soprattutto a piedi e gambe. Inizialmente, la donna, 30 anni e originaria del New England, ha pensato fosse solo il jet lag dopo una lungatra Thailandia, Giappone e Hawaii. Dopo essersi recata due volte in ospedale, è stata dimessa con farmaci per mal di testa e ansia. Ma i sintomi sono peggiorati, portando alla diagnosi di un’infezione causata daldeldel.La scoperta dell’infezioneDopo il peggioramento, i medici hanno effettuato una puntura lombare, diagnosticando l’angiostrongiliasi, un’infezione provocata dal parassita Angiostrongylus cantonensis. Ilaveva causato infiammazione delle membrane del cervello e del midollo spinale, provocando dolori lancinanti agli arti.La donna aveva trascorso gli ultimi 10 giorni alle Hawaii, nuotando nell’oceano e mangiando sushi, insalate e cibi freddi, possibile fonte dell’infezione.