Dramma che colpisce la comunità di Vernio". Matricidio oggi a Prato, il dolore della sindaca

Montepiano (), 25 febbraio 2025 – “Unchetutta la”. E’ con queste parole che ladiMaria Lucarini ha espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta a Montepiano, provincia di, questa mattina, dove un ragazzo di 22 anni ha ucciso la madre a coltellate e poi ha dato fuoco alla casa. “Ci stringiamo attorno alla famiglia colpita da un così grande”, aggiunge Lucarini. Lae l’assessore al Sociale Antonella Ciolini sono accorse a Montepiano subito dopo l’alba, appena avvertite dell’incendio, per offrire sostegno a chi stava intervenendo. Il ragazzo, affetto da problemi psichici, avrebbe accoltellato la madre intorno alle 4 del mattino e poi, circa due ore dopo, ha dato fuoco alla casa, probabilmente per coprire le tracce di quanto aveva fatto.