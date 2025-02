Oasport.it - Dove vedere in tv i Test di F1 a Sakhir: programma, orari, canale, streaming. Debutta Hamilton

Leggi su Oasport.it

La Formula 1 si appresta a scoprire, per davvero, le nuove monoposto. Niente eventi legati alle livree, niente presentazioni a fini mediatici, niente filming day utilizzati come shake-down. Si fa sul serio, poiché è giunto il momento dell’unica sessione dicollettivi di questo 2025.I bolidi del Circus si confronteranno nell’autodromo di, in Bahrain. Il cono è ormai abituale per quanto concerne le prove. D’altronde, in Medio Oriente il meteo è una certezza e le temperature sono congruenti con quelle che verranno trovate in gran parte dei coni agonistici.Potrà scendere in pista una sola vettura per team. Ne consegue che i 20 piloti dovranno alternarsi sulla medesima auto, potendo girare per 12 ore aa nell’arco dei tre giorni. Ovviamente, qualsiasi eventuale incidente di uno, avrebbe pesanti ripercussioni anche per l’altro driver.