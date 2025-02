Oasport.it - Dove vedere in tv Firenze-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

martedì 25 febbraio (ore 20.30) si gioca, incontro valido per la 25ma giornata della Serie A1 di. Al PalaWanny andrà in scena un confronto importante per le dinamiche del massimo campionato italiano: le Pantere vogliono prolungare la propria imbattibilità, mentre le toscane vanno a caccia di punti fondamentali nella lotta salvezza che le vede coinvolte nel duello a distanza con Roma.Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico dopo aver regolato Cuneo nell’ultima giornata, mentresi è rialzata regolando Talmassons. La corazzata veneta potrebbe operare un po’ di turnover, altrimenti spazio alla bomber Isabelle Haak, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, aul libero Monica De Gennaro.