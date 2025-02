Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, lungo stop per il bianconero: ecco quali partite salta dopo il nuovo infortunio

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la lesione rimediata a Cagliari. Le condizioni del centrocampistaAlmeno 20 giorni diperin seguito alla lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.Il centrocampista brasiliano potrebbe rivedersi in campo fra circa un mese. A metà marzo, infatti, è in calendario una nuova sosta per le Nazionali.salterà così l’Empoli in Coppa Italia e le sfide di Serie A contro Verona, Atalanta e Fiorentina. Possibile rientrola sosta, il 30 marzo, inntus–Genoa.Leggi suntusnews24.com