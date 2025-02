Dayitalianews.com - Dottore pedofilo ammette di aver molestato bambini dopo gli interventi chirurgici: “Ho fatto cose orribili”

È iniziato il processo in Francia a carico di un chirurgo accusato dicommesso abusi a danno di pazienti sedati e operati da lui per 25 anni. “Ho commesso atti spregevoli, ho” – ha ammesso il medico 74enne al primo giorno di processo iniziato ieri al tribunale di Vannes.Le ammissioni del chirurgoJoel Le Scouarnec è accusato diaggredito sessualmente e violentato 299 pazienti, la maggior parte di età inferiore ai 15 anni. “Non posso tornare indietro – ha detto l’uomo – ma ho il dover nei confronti delle vittime e dei familiari dire le mie azioni”.La vittima più giovane del chirurgo aveva appena un anno, mentre la più anziana 70, e tra di loro ci sono 158 maschi e 141 femmine, che sarebbero stati prima sedati e poi abusati dal. La maggior parte degli abusi si sarebbe consumata tra il 1989 e il 2014, soprattutto in un ospedale di Bretagna dove ilesercitava.