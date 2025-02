Ilfattoquotidiano.it - Dormire accanto al partner ha diversi benefici per la salute ma attenzione, ‘non vale’ se si tratta di avventure occasionali

Ci voleva la scienza per confermare qualcosa che quasi tutti hanno sempre saputo o quantomeno sospettato? Forse. “al propriopuò migliorare la sicurezza fisica ed emotiva“: così il dottor Thomas Michael Kilkenny, direttore dell’Institute of Sleep Medicine presso il Northwell Staten Island University Hospital, al New York Post. Non solo: come si poteva immaginare “più una coppia è emotivamente unita, più il sonno diventa sincronizzato”. E il medico ha elencato una serie dibasati su dati scientifici che fanno aumentare il desiderio diffuso di ‘insieme’.1. Dormi più a lungo: “Gli studi basati sull’analisi delle onde cerebrali hanno mostrato un aumento significativo della durata del sonno quando si dormeal. I soggetti coinvolti si sentivano anche più rilassati dopo aver dormito insieme”.