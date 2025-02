Ilrestodelcarlino.it - Dopo le multe annullate. Il Comune dà battaglia: "Impugniamo le sentenze. E non spegneremo i velox"

"Ildi Bologna andrà fino in fondo. Appelleremo le decisioni dei giudici di pace, se serve arrivando fino in Cassazione. Lo faremo recependo, peraltro, le stesse indicazioni del Ministero dell’Interno che, fornisce indicazioni riportando un parere dall’avvocatura generale dello Stato, proprio per affrontare i giudizi in corso in attesa di una soluzione legislativa". Così, Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture, annuncia che l’amministrazione impugnerà ledei giudici di pace che stanno annullando molte’staccate’ daiperché manca ’l’omologazione’ degli apparecchi. L’ultimo caso, riportato ieri da il Resto del Carlino, quello di un cittadino difeso dall’avvocato Federico Di Capua, che si è visto cancellare due sanzioni prese su viale Togliatti lo scorso 5 agosto.