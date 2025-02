Quotidiano.net - “Dopo le elezioni tedesche rapporti Italia-Germania più forti. La vera incognita resta Trump”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 febbraio 2025 – La Lega applaude al successo di AfD. Forzaelogia la diga alzata dalla Cdu contro gli estremisti di destra. I partiti della maggioranza hanno reagito in modo diverso alle. Quanto può pesare questa divisione? Lo abbiamo chiesto al professor Giovanni Orsina, storico e direttore del Dipartimento di scienze politiche dell’Università Luiss-Guido Carli: “Se ora si ricostruisce un governo a Berlino, e Merz riprende i fili dell’iniziativa europea, potrebbe aprirsi un problema per l’che va ben oltre le divisioni tra Tajani e Salvini”, spiega. A cosa si riferisce? epaselect epa11921163 An election poster of German Chancellor Olaf Scholz hang in front of the Konrad Adenauer House with a poster of CDU federal chairman Merz during a party leadership meeting of the Christian Democratic Union (CDU) at the party's headquarters the Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, Germany, 24 February 2025.