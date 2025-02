Fanpage.it - Donnarumma resta al PSG anche con il monte ingaggi ridotto del 50%: “Nessun contatto con l’Inter”

Leggi su Fanpage.it

Gigiorinnoverà con il PSG, le trattative sono già avviate e non sarà un problema la riduzione drastica deldeciso dal club. "Senza fretta stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore". Che non è mai stata l'Inter: "Nessun