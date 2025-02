Tvplay.it - Donnarumma gelato, il portiere italiano resta senza parole

Gigiosta valutando se lasciare il PSG a fine stagione, ma l’ultimo annuncio lo ha lasciato: cosa succederà a giugno?Ilcampano della Nazionale ha ancora un contratto con i parigini ma la voglia di tornare a giocare in Serie A è tanta e l’occasione di trovare un top club davvero non manca. Quello che sembrava scontato, però, ora non lo è più e le cose stanno cambiando., il(TvPlay – ANSA) Che ci sia la chance di rivedere Gigionon è di certo un mistero. Di lui si parla ormai da tempo in ottica di un ritorno in Italia, dopo aver fatto incetta di titoli in Francia con il PSG, ma aver miseramente fallito l’assalto alla Champions League. L’estremo difensore della Nazionale ha un contratto con i parigini per un’altra stagione, fino al giugno del 2026, ma tutte le strade portano ad una separazione al termine di questo campionato.