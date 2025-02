Lanazione.it - Donna uccisa a Vernio, fermato il figlio. Le coltellate e poi l’incendio alla casa

(Prato), 25 febbraio 2025 – Tree poi, forse appiccato per tentare di coprire le tracce di quanto aveva fatto. Il22enne dellaa Montepiano, frazione del Comune di, è statocome principale indiziato del delitto avvenuto questa mattina, 25 febbraio. L’uomo, affetto da gravi problemi psichici, era seguito dai servizi sociali. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dProcura di Prato, stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto all’interno della villetta in cui vivevano madre ee, soprattutto, i motivi che hanno indotto il ragazzo a compiere il gesto. Il 22enne sarebbe stato trovato che vagava in stato confusionale nei pressi dell’abitazione dei vicini. La famiglia era molto conosciuta in paese.