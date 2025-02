Lanazione.it - Donna trovata morta nella sua abitazione andata a fuoco. Ipotesi omicidio

Prato, 25 febbraio 2025 – Mistero a Montepiano, nel Comune di Vernio, dove unaè stataall’interno della sua. Il sospetto degli inquirenti è che il decesso sia avvenuto prima del rogo e per questo non è esclusa l’dell’. L’intervento di carabinieri e vigili delsi è verificato all’alba. L’incendiovilletta è stato spento in poco tempo, ma per la, che in base a quanto appreso vivrebbe insieme al figlio poco più che 20enne, non c’era già più nulla da fare. Notizia in aggiornamento