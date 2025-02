Ilgiorno.it - Donare il proprio corpo alla scienza (come Sammy Basso): al CadaverLab di Multimedica prima lezione pratica grazie al testamento biologico

Milano – Venerdì scorso un gruppo di specializzandi in Chirurgia generale, vascolare e plastica, Cardiochirurgia, Ortopedia, Urologia e Otorinolaringoiatria della Statale ha seguito latenuta neldella, sulla salma di una donna che ha scelto diil suoe i suoi tessutiricerca eformazione dei medici quando era in vita, attraverso la procedura delle Dat o “Disposizioni anticipate di trattamento”, il ““ che consente (da sette anni) a ogni maggiorenne capace d’intendere e volere di accettare o rifiutare preventivamente terapie (incluse nutrizione e idratazione artificiale) in caso di futura incapacità d’autodeterminarsi. Questa procedura standard perilè stata introdotta con la legge 10 del 2020, detta “legge Sileri” da Pierpaolo, all’epoca viceministro della Salute (in quota 5 Stelle), oggirio della Chirurgia Colorettale al San Raffaele di Milano e ordinario di Chirurgia generale all’università Vita-Salute: anche l’Irccs di via Olgettina, di proprietà del Gruppo San Donato, è sede di uno “centro di riferimento per la conservazione e l’utilizzo dei corpi dei defunti”, e nella seconda metà del 2024 ha avuto in donazione otto corpiai quali hanno potuto fare, su tutti i distrettirei, più di duecento studenti di Medicina e Odontoiatria e specializzandi della Vita-Salute, ma anche specialisti.