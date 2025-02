Anconatoday.it - Donano 100mila euro per far studiare i bambini in Africa ma i soldi finiscono nel conto di una badante, truffata una onlus

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Infiltrandosi nel sito internet e poi anche nella mail unae suo figlio avrebbero frodato unache si occupa di raccogliere fondi per mandare a scuola idei paesi colpiti da guerre e povertà, ine in Medio Oriente. Accuse pesanti per i due, 64 anni lei e 39.