Don Mattia Ferrari a Carugate. Intercettato il prete dei migranti

Caritas Giovaniospita don, il cappellano dei naufraghi, ilimbarcato sulla Mediterranea da 5 anni e mezzo. Una missione cominciata da giovanissimo. Un sacerdote conosciuto per il suo impegno, e anche lui, l’Ong l’ha rivelato solo ieri ieri, è stato spiato da Paragon con un software nel suo telefono come l’attivista Luca Casarini e il giornalista Francesco Cancellato. "La solidarietà è sovversiva", ha commentato il cappellano di bordo. Il suo ultimo libro, "Salvato dai", ha la prefazione di papa Francesco. Nelle pagine il racconto del legame profondo con chi ha aiutato. "La battaglia è contro l’indifferenza – spiega - stiamo imboccando la strada sbagliata. Rischiamo di entrare nella notte della storia". Giovedì alle 21 all’auditorium comunale (via San Francesco 7) condividerà con il pubblico il proprio cammino umano e religioso.