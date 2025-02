Lopinionista.it - Dj Oliver Heldens nella line up di Snowland Music Festival 2025

LIVIGNO –, in programma dal 24 al 26 aprilesplendida cornice di Livigno (SO), annuncia la partecipazione di, dj conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come terzo headr.L’artista si unirà all’icona dellaa elettronica Afrojack e alla dj di fama internazionale Stella Bossi, headrs già annunciati nelle scorse settimane. Ad arricchire laup anche Edmmaro e Juicy M.ha trasformato con successo la sua carrieradance mainstream nel progetto techno HI-LO, guadagnandosi il rispetto della scena underground. Le sue tracce “Zeus” e “Kronos” sono state tra le più suonate del 2020, rendendolo il produttore più supportato su 1001tracklists. Ha suonato nei maggioriali, tra cui Ultra, EDC e Tomorrowland, e ha collaborato con artisti di punta come Adam Beyer, Reinier Zonneveld, Carl Cox e Amelie Lens.