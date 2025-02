Disastro treno Pioltello in 8 assolti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.55 Otto assoluzioni e una sola condanna.Si è chiuso così il processo sulferroviario didel 25 gennaio 2018, in cui morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite. I giudici del Tribunale di Milano hanno condannato soltanto Marco Albanesi, ex responsabile unità manutentiva di Brescia di Rfi, a 5 anni e 3 mesi. Tuttigli altri imputati,tra cui l'ex Ad di Rete ferroviaria italiana Gentile e la stessa società. Accuse diferroviario colposo e omicidio colposo cadute "per non aver commesso il fatto"