Feedpress.me - Disastro ferroviario Pioltello, una sola condanna e sette assoluzioni

Leggi su Feedpress.me

Unaa 5 anni e 3 mesi, nei confronti di Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rfi, e otto, tra cui quella dell’ex ad di Rfi Maurizio Gentile e della stessa società. Si è chiuso così in primo grado il processo ad ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana suldidel 25 gennaio 2018, in cui morirono.